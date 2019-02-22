Kepçeyle izinsiz define arayan kişi suçüstü yakalandı!
Konya'da, define aramak için kepçeyle izinsiz kazı yapan V.K. adlı şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.22 Şubat 2019 Cuma 07:16
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuklu ilçesi Ulumuhsine Mahallesi Ulukoyak-Hüyük mevkiinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, 5 ayrı noktada 10 metre derinliğinde kepçeyle çukur kazıp, arama yapan V.K.'yı suçüstü yakaladı.
V.K. gözaltına alınırken, jandarma tarafından el konulan kepçe otoparka çekildi.
Serbest kaldı
V.K., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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