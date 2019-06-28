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Yok artık... Milyonlar avroluk hırsızlıkta ilginç detay

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alındı.

28 Haziran 2019 Cuma 06:13
Yok artık... Milyonlar avroluk hırsızlıkta ilginç detay

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada yapılan hırsızlığa ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce olayın ardından gözaltına aldığı şüpheliler Mehmet G, Tuncay B. ve Ahmet K'nin ifadeleri alındı.

Gözcülük yaptılar

Şüphelilerden Mehmet G. ile Ahmet K'nin parayı çalan güvenlik şefi Burak E. ile Mehmet Emin G. isimli şahsın aracıyla evden çıktıklarını ve Burak E'yi çalıştığı güvenlik şirketine bıraktıklarını söyledi.

Kendilerinin ise devam ederek Kocavezir Mahallesi'ne döndüklerini, burada Mehmet Emin G'nin kendilerinin tanımadığı 2 kişiyle konuştuğunu belirtti.
Ardından Mehmet Emin G'nin yanlarına gelip araçla yola çıktıklarını, Güney Kuşak Bulvarı'na doğru farklı bir aracı takip ederek ilerlediklerini aktardı.

Mehmet Emin G'nin burada takip ettikleri araca bindiğini, daha sonra olay yerine gittiklerini ve çevrede gözcülük yaptıklarını anlattı.

Atlatılmışlar

Olayı güvenlik şirketinde çalışan güvenlik şefi Burak E'nin gerçekleştirdiğini, Mehmet Emin G'nin ve yanında bulunan tanımadığı iki şahıs ile paraları alıp kaçacakları esnada Mehmet Emin G'nin arayıp "Mahalleye geçin." diyerek kendilerini gönderdiğini ifade etti.

Kendilerinin de bu doğrultuda mahalleye geçtiğini ve bir daha diğer Burak E. ile Mehmet Emin G'den haber alamadıklarını kaydetti.

Polis ekipleri Burak E, Hasan B, Atilla Can Ö. ile Mehmet Emin G'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay 25 Haziran'da meydana gelmiş, Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avro çalınmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 05:55
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