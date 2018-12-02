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YÖK, ALES'ten muaf "uzmanlık alanları"nı yeniden belirledi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Meslek Yüksek Okullarında (MYO) temininde güçlük çekilen öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) şartı aranmayacak, "uzmanlık alanları" yeniden belirlendi.

02 Aralık 2018 Pazar 09:10
YÖK, ALES'ten muaf "uzmanlık alanları"nı yeniden belirledi

YÖK tarafından, MYO programlarına öğretim görevlisi atamalarında, uzmanlık isteyen bazı alanlar için ALES şartı yerine belli bir süre deneyim yeterli sayılıyordu.

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, MYO'lardaki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda, ALES'ten muaf bölüm ve programlar yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, öğretim elemanı temininde güçlük çekilen 21 uzmanlık alanı için başvuru yapacak kişiler ALES'ten muaf tutulacak. Atanacak öğretim görevlilerinin, ilgili alanda en az iki yıl deneyimli olmaları ve bunu belgelendirebilmeleri gerekecek.

YÖK'ün kararı çerçevesinde ALES şartı aranmayacak alanlar şöyle:

"Aşçılık, atçılık ve antrenörlüğü, avcılık ve yaban hayatı, ayakkabı tasarım ve üretimi, çini sanatı ve tasarımı, deri konfeksiyon, deri teknolojisi, doğal yapı taşları teknolojisi, endüstriyel cam ve seramik, geleneksel el sanatları, halıcılık ve kilimcilik, kozmetik teknolojisi, kuyumculuk ve takı tasarımı, oto boya ve karoseri, otobüs kaptanlığı, özel güvenlik ve koruma, saç bakımı ve güzellik hizmetleri, seramik, cam ve çinicilik, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, sivil savunma ve itfaiyecilik, su altı teknolojisi."

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 09:10
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