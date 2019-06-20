YÖK resmen açıkladı! Üniversite kontenjanları belli oldu
YÖK tarafından yapılan açıklamada bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi20 Haziran 2019 Perşembe 17:05
Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada (YÖK), "Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi. Tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, hemşirelikte ise 15 bin 33 oldu." denildi.
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