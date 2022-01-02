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Kadın - Aile Yoğurtlu brokoli salatası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yoğurtlu brokoli salatası nasıl yapılır?

Brokoli, hem sağlığa faydalı hem de lezzetli kış sebzelerinden birisidir.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 13:18:00 - 2022-01-02 20:35:07
Yoğurtlu brokoli salatası nasıl yapılır?

Yoğurtlu brokoli salatası tarifi

Yoğurtlu brokoli salatası malzemeler

  • Brokoli
  • 1,5 kase katı ev yoğurdu
  • 1 diş sarımsak
  • Tuz
  • Pul biber

Yoğurtlu brokoli salatası yapılışı

Brokolileri ayırıp yıkayın. Diğer yandan tencere sıcak su koyup kaynatın. Su kaynamaya başlayınca brokolileri de koyup 10 dakika kadar haşlayın. Haşlanınca süzün ve soğumaya bırakın. Diğer yandan sarımsağı ezip sarımsak, tuz ve yoğurdu katıp brokolilerin üzerine dökün.  İsteğe göre üzerini baharatla renklendirin.

 

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