Yoğurtlu brokoli salatası nasıl yapılır?
Brokoli, hem sağlığa faydalı hem de lezzetli kış sebzelerinden birisidir.
Yoğurtlu brokoli salatası tarifi
Yoğurtlu brokoli salatası malzemeler
- Brokoli
- 1,5 kase katı ev yoğurdu
- 1 diş sarımsak
- Tuz
- Pul biber
Yoğurtlu brokoli salatası yapılışı
Brokolileri ayırıp yıkayın. Diğer yandan tencere sıcak su koyup kaynatın. Su kaynamaya başlayınca brokolileri de koyup 10 dakika kadar haşlayın. Haşlanınca süzün ve soğumaya bırakın. Diğer yandan sarımsağı ezip sarımsak, tuz ve yoğurdu katıp brokolilerin üzerine dökün. İsteğe göre üzerini baharatla renklendirin.