Yoğurt yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu

Mersin’in Silifke ilçesinde bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında en iyi yoğurt yapma ve yeme yarışması düzenlendi.

Atatürk Anıtı karşısındaki Göksu Parkı’nda düzenlenen en iyi yoğurt yapma yarışmasında, 7 yarışmacı dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. Jüri üyeliklerini Emine Can, Aysel Gezer, Kürşat Sayın, Nur İlgün ve Barbaros Uçar’ın yaptığı yarışma neticesindeArzu Beslentibirinci, Şamil Şen ikinci , Hatice Karaba ise üçüncü oldu.

Olba Süt sponsorluğunda En İyi Yoğurt Yeme Yarışmasında ise büyük bir tepsi içerisine dökülmüş yoğurt içerisindeki çeyrek altını bulma yarışması yapıldı. Yarışmaya, halk arasından seçilen 4 kadın yarışmacı katıldı. Yarışmacılar büyük tepsi içerisindeki yoğurdun içinden ağızlarıyla çeyrek altını bulmaya çalıştı. İlk 15 saniye içerisinde yoğurt dolu tepsinin içinden ağzıyla çeyrek altını bulan Özlem Beslenti kazanan taraf oldu.

Yarışmacılara ve jüriye hediyeleri ve teşekkür belgeleri Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Belediye Meclis Üyeleri Gürhan Dölek ve Mustafa Beceren tarafından verildi.

Kültür Haftası nedeniyle ilçede bulunan yabancı halk oyunları gruplarının sunduğu gösteriler ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterileri biten topluluklara uğruna türküler yapılan meşhur Silifke yoğurdu ikram edildi.

Festivale katılan vatandaşlara ve konuklara Silifke yoğurdundan yapılmış ayran ve kaselerde yoğurt ikram edildi.

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında Silifke’nin meşhur yoğurdunu tanıtmayı amaçladıklarını belirten Silifke Belediye Başkanı Vekili Sadık Altunok, "Bu nedenle Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında kurulan çadırlarda yoğurt ürünlerini sunuyoruz. Yoğurdumuz ikram ediliyor ve yoğurdumuzun adını dünyaya tanıtmak için ise yaptığımız küçük yoğurt içinden altın bulma yarışması ile de festivalimize renk katmış oluyoruz. Yoğurdun içinden kısa zaman içinde çeyrek altını bulan ve en güzel yoğurdu yapma yarışmasında dereceye giren birbirinden değerli yarışmacıları da tebrik ediyorum” dedi.