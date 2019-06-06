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Yoğunluk başladı!... Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşturuyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 21:56
Yoğunluk başladı!... Tatilciler dönüş yolunda
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe Tüneli,  Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde akşam  saatlerinde başlayan araç yoğunluğu devam ediyor.
 
Yoğunluk, zaman zaman Sapanca gişeler ile izmit batı gişeler, Alikahya  mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.
Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden itibaren azalırken, Derince, Körfez,  Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.
 
Otoyolun Ankara yönü ile OsmangaziKöprüsü ile Eskihisar Feribot  İskelesi ve D-100, D-130 ile D-605 kara yollarında ise yoğunluk olmasına rağmen  trafik normal akışında sürüyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması  bekleniyor.
 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini  aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.
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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 21:56
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