0553 313 94 23

Yoğunluk başladı!... Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşturuyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 21:56
Yoğunluk başladı!... Tatilciler dönüş yolunda
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe Tüneli,  Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde akşam  saatlerinde başlayan araç yoğunluğu devam ediyor.
 
Yoğunluk, zaman zaman Sapanca gişeler ile izmit batı gişeler, Alikahya  mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.
Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden itibaren azalırken, Derince, Körfez,  Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.
 
Otoyolun Ankara yönü ile OsmangaziKöprüsü ile Eskihisar Feribot  İskelesi ve D-100, D-130 ile D-605 kara yollarında ise yoğunluk olmasına rağmen  trafik normal akışında sürüyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması  bekleniyor.
 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini  aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 21:56
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. trafik
  5. bayram
  6. tatil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramil Guliyev'den Roma'da dördüncülük
    1. Ramil Guliyev'den Roma'da dördüncülük
    2. Kurtulmuş: "İstanbul seçimi keyfe..
    3. Taksicinin bebekli kadını E-5’te..
    4. A Milliler, Konya’daki ilk çalışmasını..
    5. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asker..
    6. Meksika'dan sınırda "birlik" mitingi
    7. Genç milli güreşçi Kadriye Aksoy,..
    8. 'Mesele VIP krizi değil, devletin..
    9. Sakarya’da zincirleme trafik kazası: 3..
    10. Merzifon’da ev yangını
    11. Yaşlı adam girdiği denizde boğuldu
    12. Kocaeli’de dönüş çilesi yoğunluğu..
    13. "Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz"
    14. Pençe Harekatı şehidi Fatih Öz köyünde..
    15. Fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur..
    16. Özel Harekat alarma geçti! Film gibi izl
    17. Kırılan ağaç dalı otomobillerin..
    18. Galatasaray'a transfer şoku! Resmi..
    19. Kurtulmuş: "Bu mesele bir VIP meselesi..
    20. Yoğunluk başladı!... Tatilciler dönüş yo
    21. ABD Suriye'deki DEAŞ destekçisi..
    22. Basketbolda maçın ardından
    23. Motoruyla düştüğü dağlık alanda mahsur..
    24. 5 gündür kendisinden haber..
    25. "Kuyumcu dükkanıma biri girdi" ihbarı..
    26. AK Parti Milletvekili Cemil Yaman:..
    27. İran'da flaş gelişme! O bakan istifa..
    28. Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı..
    29. 'Akıllı ol Soylu' diyen kişinin kim..
    30. Dünyaca ünlü yazardan İstanbul..
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu