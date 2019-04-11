Yoğun yağışlardan dolayı yol çöktü

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyünün köşk mezrasına giden yolda, heyelan ve yoğun yağışlardan dolayı yolun bir bölümü çöktü.

Günlerdir yoğun yağışlardan dolayı ve havaların ısınmasıyla beraber, karlarında erimesi sonucu Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyünün köşk mezrasında yol heyelan sonucu çöken yol vatandaşları korkutuyor. Yolu kullanan köy sakinleri, yetkililere seslenerek, hiçbir kazaya sebebiyet vermemesi için tedbir alınmasını istedi.

Öte yandan, ilçe merkezinde günlerdir yoğun yağışlardan dolayı ve havaların ısınmasıyla beraber, karlarında erimesi sonucu, ilçenin birçok mahallesinde ev ve bahçe sulara teslim oldu. Belediyeye bağlı ekipler, il özel idareye bağlı ekipler ve karayolları ile beraber su taşkınlıkların yaşanmaması nedeniyle 24 saat nöbet tutuyor.

Olay yerine gelen ekipler, çöken yolu inceledi. Ekipler, havaların düzelmesiyle birlikte çöken yolda çalışma başlatacaklarını belirterek yolu kullanacak sürücülere de dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.