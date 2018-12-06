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Yoğun yağışın ardından havalimanını su bastı!

Hatay’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışın ardından, Hatay Havalimanını su bastı.

06 Aralık 2018 Perşembe 01:13
Yoğun yağışın ardından havalimanını su bastı!

Hatay’da gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından, Hatay Havalimanı sular altında kaldı. Havaalanı çatısından akan suya, havaalanı personeli plastik kutulu önlem aldı. Plastik kutuları yan yana yerleştirerek, çatıdan akan suların önüne geçilmeye çalışıldı.

Havalimanının çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılmasını önlemek için terminalin farklı noktalarına plastik kutu konuldu.

Kovaları gören yolcular ise şaşkınlık içerisinde olan biteni seyretti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 01:13
  1. Hatay
  2. hatay havalimanı

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