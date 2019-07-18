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Yoğun yağış Kocaali-Akçakoca yolunu ulaşıma kapadı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sele neden oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:58
Yoğun yağış Kocaali-Akçakoca yolunu ulaşıma kapadı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sele neden oldu. Sel sonrası yollar sular altında kalırken çevrede yaşayan vatandaşlar ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Kocaali-Akçakoca yolu yaşanan felaket sonucu ulaşıma tamamen kapandı.


Dün geceden beri etkisini gösteren şiddetli yağış sele neden oldu. Kocaali’nde sele neden olan yağış yolların kapanmasına neden oldu. Yolların kapanması sonrasında jandarma ekiplerinin yaptığı uyarılarda, Düzce - Akçakoca istikametine gidecek olan araçların Sakarya’dan Düzce istikameti D-100 ve TEM otoyolu güzergahlarından gitmesi anons edildi. Sel felaketinde kapanan yollar da araçlar mahsur kalırken Melen Çayı’nın şiddetli yağmurda taşması sonucu çevrede bulunan ev ve iş yerlerinde vatandaşlar mahsur kaldı. Selde teknesini kurtarmaya çalışan bir vatandaş yaralandı, helikopter yardımıyla kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken felakette ağır tahribatın yaşandığı bölge havadan görüntülendi.


Kapanan yol dolayısıyla çalıştığı fabrikaya gidemediğini dile getiren Aziz Can isimli vatandaş, “Çalıştığım fabrikaya gidemiyorum yolun kapalı olması dolayısıyla, arkadaşlarımız orada rehin suyun içerisindeler, dışarı da çıkamıyorlar. Fabrikamı su altında, mağdur durumdayız yolda kapalı karşıya geçemiyoruz. Fabrika da arkadaşlarımız da mahsur kaldı, çıkamıyorlar” dedi.


Melenağzı Mahallesi’nde ikamet eden Gökhan Topaloğlu, “Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış sabaha kadar sürdü. Gördüğünüz gibi sel oluştu. 5-6 teknemiz koptu, şuan denizde 3-4 teknemiz kurtarılmayı bekliyor. Suyun durulmasını, akıntının yavaşlamasını bekliyoruz. 20 yıl öncede aynı bu şekilde sel yaşanmıştı. Olan balıkçılara oldu şuan ve hayvancılıkla uğraşanların çoğu hayvanları telef oldu. Suya batan araç tekne sahibinin aracı, su yükseldiği için orada mahsur kaldı. 1 dalgıç arkadaşımız da tekneden düştü başını yardı, helikopter gelerek onu aldı. Şuan iyiymiş haberini aldık. 15 kişilik bir ailenin mahsur kaldığını öğrendik, durumları iyiymiş” diye konuştu.


Diyaliz hastalarını taşıyan servis şoförü Şenol Yıldızise, “Diyaliz servis şoförlüğü yapıyorum. Sabah saatlerinde Açmabaşı’na, Yalpankaya’ya, Aydoğan’a çıkamadık diyaliz hastalarını alamadık. Durumu söyledik İnşallah hava açıldığı zaman yarın alacağız hastalarımızı. Çoğu yol kapalı. Yukarıdan gelen su buralara vurdu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:58
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