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Yoğun sis nedeniyle uçaklar Yenişehir’e mecburî iniş yapmaya devam ediyor

İstanbul’u saran yoğun sis nedeniyle uçaklar Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı’na mecburî iniş yapmaya devam ediyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 23:17
Yoğun sis nedeniyle uçaklar Yenişehir’e mecburî iniş yapmaya devam ediyor

İstanbul’u saran yoğun sis nedeniyle uçaklar Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı’na mecburî iniş yapmaya devam ediyor.



Yetkililerden alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanına yoğun sis dolayısıyla inemeyen Umman Mascat’tan gelen bir uçak, Sudan’dan gelen yolcusuz özel uçak 21.53’de,Mısır’dan gelen yolculu özel bir uçak 22.16’da Yenişehir Havalimanına mecburi iniş yaptı. Mısır’dan gelen özel uçağın yolcuları Atatürk Havalimanına dönüş yapmak üzere Yenişehir Havalimanında bekletildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 23:17
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