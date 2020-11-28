"Yoğun bakımlar doluyor" diyen Tevfik Özlü'den hayati uyarı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda uyarılarda bulundu.

Hastanelerin, yoğun bakımların dolduğunu ve günde 170'i aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirten Özlü, "Hastalar soruyorlar: 'Testim pozitif çıktı, ama semptomlarım çok hafif, kendimi kötü hissetmiyorum. Filyasyon ekibinin getirdiği ilacı şimdi kullanmam gerekir mi? Durumumda kötüleşme olursa başlasam olmaz mı?' Antiviral ilaçlar, enfeksiyonun başlangıcında, virüsün replikasyon döneminde başlandığında daha etkilidir. Geç dönemde etkinlik azalıyor. Bu nedenle tablonun ağırlaşmasını beklemeden tedaviye başlanmalı. Sonradan 'keşke verilen ilacı zamanında kullansaydık' deyip hayıflanmamak için SARS-CoV-2'ye tam etkili özel ilacı bulununcaya kadar, elimizde olan ilaçları Ulusal Tanı Tedavi Kılavuzumuzun önerdiği zamanlamayla kullanmakta yarar var" ifadelerini kullandı.

"Ben gencim, sağlıklıyım, ayakta, hafif atlatırım" diye düşünenleri de uyaran Özlü, "Kimde nasıl seyredeceği tam öngörülemiyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz, her gün birilerinin anne-babası, eşi, çocuğu, kardeşi yitip gidiyor." dedi.