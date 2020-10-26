Yoğun bakımdaki yaşlı tekrar artıyor! Büyüklerimizi koruma konusunda geri adım attık
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, Kovid-19’a yakalanan ileri yaş hasta sayısının her geçen gün arttığını belirterek, “Aslında ilk başta risk grubunda olan, yaşlı ve ek hastalığı bulunanları çok iyi korumuştuk. Ama şu an buradan geri adım atmış olabiliriz. Çünkü yatan hastalarımızın yaş ortalaması ile ek hastalığı olanlarda artış var. Bu da yoğun bakımlarda yatış ve ölüm oranlarının artmasına neden oluyor” dedi.
Vatandaşların yaz aylarının bitmesiyle İstanbul’a döndüğünü, ayrıca havaların soğumasıyla da daha dar alanlarda yaşamaya başlandığına dikkati çeken Yiyit, “Kapılar pencereler kapanıyor, hava sirkülasyonu azalıyor. Aynı ortamda daha fazla insanın bulunduğu ve daha fazla virüsle muhatap olduğu anlara geldik. Artan virüs yükü de hem pozitif vaka hem de hastaneye yatması gereken ağır hastaların sayısına artış şeklinde yansıdı. Şu anda acil durum hastanelerinde servis yataklarımızın hepsini doldurur konuma geldik ama bu saatlik değişiyor. Taburculuklarla yatak doluluk oranlarımızda ciddi düşüşler yakalıyoruz ama düşüş sağlamamızla birlikte diğer hastanelerden hasta nakilleri başlıyor, biz tekrar dolduruyoruz. Herkes tedbirlere tam olarak uymalı” dedi.