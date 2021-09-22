Yoğun bakıma düştü! Aşı randevusu yerine taziyeye gitti Kovid-19’a yakalandı

Katıldığı taziyeden sonra rahatsızlanan Aslan’ın yaptırdığı Kovid-19 testi pozitifi çıktı. Delta varyantına yakalanan Mehmet Aslan, Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Yaşadığı pişmanlığı tedavi gördüğü yoğun bakım odasından dile getiren Aslan, “Aşı olmamıştım, tüm milletimizi aşıya davet ediyorum, lütfen herkes aşı vurulsun. Böyle olacağını bilseydim hemen aşı olurdum, aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım. Aşı olmak konusunda biraz tereddütlüydüm, kimisi iyi olur, kimisi kötü olur dedi yaptırmadım ama yakalandığım için çok pişmanım. Buradan çıkar çıkmaz aşımı olacağım” dedi.