Yoğun bakım ünitesindeki hastalar bu simgelerle tanımlanıyor

Corona virüsten ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının verildiği ve 30 Mart’ta hizmete giren İstanbul Okmeydanı’ndaki hastane salgınla mücadelenin en önemli üslerinden biri oldu. 600 yatak kapasitesi ve 81 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet veren hastanede, günde 3 bin testin yapılabildiği COVID-19 Tanı Merkezi de bulunuyor. Yoğun bakımdaki hastalar tek kişilik odalarda tedavi görüyor.

Hastanede yoğun bakımda kalan corona virüs hastaları için farklı bir uygulama yapılıyor. Oda kapılarında yıldız, yonca ve çiçek resimleri var. Yıldız; corona pozitif. Yonca; ikinci testi negatif, çiçek ise ‘son iki testi de negatif çıktı’ demek. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının verildiği hastanede dün bir hastanın kapısına çiçek yapıştırılması alkışlarla kutlandı.

Bu savaşın en büyük neferleri sağlık çalışanları “Çiçekli oda kapıları ne kadar çok olursa, o kadar mutlu oluyoruz. ‘Kazanıyoruz’ diyoruz” dedi.