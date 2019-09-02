0553 313 94 23

Yoganın ustaları Akasya'da buluşacak

"Bu çağrı senin için hazır mısın?" sloganıyla 7-8 Eylül'de Akasya Retro Lunapark'ta düzenlenecek "Akasya Yoga & Wellness Festivali"nde 126 farklı etkinlik gerçekleştirilecek

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:23
Yoganın ustaları Akasya'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Akasya AVM tarafından "Bu çağrı senin için hazır mısın?" sloganıyla 7-8 Eylül'de "Akasya Yoga & Wellness Festivali" düzenlenecek.

Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, spor ve sağlıklı yaşama verdiği desteğe tüm hızıyla devam eden Akasya, ikinci kez Yoga & Wellness Festivali gerçekleştiriyor. Yogaya gönül veren herkes için özel bir programın hazırlandığı festivalde, sanat alanı, sevgi ve iyilik alanı, şifa alanı, sosyal sorumluluk alanı, kitap ve imza söyleşi alanı, çocuk etkinlik alanı başta olmak üzere birçok farklı alanda 126 farklı etkinlik olacak.

Akasya Retro Lunapark açık alanında düzenlenecek festivalde, alanında usta 60'tan fazla eğitmenin yanı sıra sanatçılar da yer alacak.

Yapımcılığı ''Yoga Vakfı'' ve Zuhal Ceran tarafından gerçekleştirilen, ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atmış en özel isimlerin yer aldığı programın akışında Esat Ataç, Ebru Şinik, Mert Güler, Esra Karaosmanoğlu, Vedat Havlucu, Orkun Kargöz, Noyan Dülek, Cenk Güçbilmez, Derya Altunel, balerin Sibel Sürel, Kübra Saatçioğlu, Rüzgar Güliz, Özlem Çetinkaya gibi birbirinden önemli master eğitmenler, müzik eğlence alanlarında Selda Bağcan, Ekin Eti, Grup Minzen, opera sanatçısı Özlem Çabuk, Zarife Doğan, Karakoyun Jr., Dj. Yasin Atayılmaz, sanat alanında ise Hatice Akat, Umay Uzay ve Soistret yer alacak.

Gerçekleştirilecek Tanrılar Okulu söyleşisinde, felsefenin kalbi olan kitaplardan yayıncı Nehir Ötgür katılımcılarla buluşacak. Etkinliğe katılacak yoga okulları ise Brahma Kumaris, Cihangir Yoga, Yoga Şala, Yoga Time, Goranga Yoga, Githa Yoga ve Merih Kenet Yoga olacak.


- "Hayalimiz; yoganın daha iyi ve doğru anlaşılması"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Yoga Vakfı Kurucusu ve Başkanı Yogi Adnan Çabuk, vakıf olarak insanlığa hizmet düşüncesiyle yogayı yaymak ve tanıtmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yoganın aslına baktığımızda Patanjali'ye göre yoga sekizinci basamakta öğretilmelidir, ilk altıncı basamak meditasyona hazırlıktır. Aydınlanmaya, nirvanaya ulaşmak ise sekizinci basamak içindir. İşte bu muhteşem sistemin daha iyi ve doğru anlaşılması, bütün topluma mal olacak şekilde yayılması, bilhassa devlet okullarında öğretilmesi en çok arzuladığımız hayalimizdir. Yoga, bütün dünyada, okullarda öğretildiği takdirde savaşların biteceği ve dünyaya huzur ve sağlık getireceği kesindir. Yoga, dünyamızın yeni çağa girişini hazırlamaktadır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:23
  1. Akasya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazaryeri’nde ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvası sona erdi
    1. Pazaryeri’nde ‘Zafer Kupası’ Elo..
    2. Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve..
    3. Erdoğan: "Yasamanın, yürütmenin ve..
    4. "Kayseri’de hiçbir hayırlı iş yarım..
    5. DAP’ın desteğiyle bir hayal gerçek oldu
    6. Somali’de bombalı saldırı: 1 ölü
    7. Ordu’da yeni adli yıl başladı
    8. Erdoğan: "Türkiye, halkın iradesini en..
    9. Çevre yolunda kaza: 8 yaralı
    10. Başkan Bulut asfalt çalışmalarını..
    11. Genç sanatçı adayları sertifika aldı
    12. Antalya OSB Teknopark ile OSTİM..
    13. Şüpheli şahsın üzerinden silah ele..
    14. Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, araçlar..
    15. TCMB'den repo ihalesi
    16. "Piramitleri görsen başgana..
    17. Karaköprü’de yol açma çalışmaları..
    18. VakıfBank'tan dış ticareti destekleyen..
    19. ABD İdlib’i YPG/PKK için vurdu
    20. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
    21. Engelli sporcu Melike Yazıcı'nın..
    22. Festvaller şehri İzmit, Sanatfest’e..
    23. Evlilik son 3 yılda 77 bin 396 basın..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Refahlarına ve..
    25. Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan:..
    26. Geleceğin başarılı piyano..
    27. Sedef, Vitiligo, Egzema PUVA ile son..
    28. Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor
    29. İsrail güçleri Batı Şeria'da 22..
    30. 300 yıldır ayakta, nasıl yapıldığına..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak