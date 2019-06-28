0553 313 94 23

“Yoga Buluşması”na kadınların ilgisi büyük oldu

Büyükçekmece Belediyesi’nin "Matını Al Gel" sloganı ile başlattığı Yoga Buluşması’na Büyükçekmeceli kadınların ilgisi yoğun oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 15:07
“Yoga Buluşması”na kadınların ilgisi büyük oldu

Büyükçekmece Belediyesi’nin "Matını Al Gel" sloganı ile başlattığı Yoga Buluşması’na Büyükçekmeceli kadınların ilgisi yoğun oldu.


Büyükçekmece Kordonboyu kumsalında gerçekleşen Yoga Buluşması’nda nefes egzersizleri ve temel düzeyde yoga egzersizleri, rahatlatıcı bir müzik eşliğinde uygulamalı olarak anlatıldı.



“Yoga’nın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri tartışılmaz”


Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün “Matını Al Gel” sloganı ile başlattığı buluşmaya Büyükçekmeceli kadınlar ile birlikte katılan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Büyükçekmece genelinde 2 yıldan bu yana 8 ayrı bölgede sürdürülen Yoga eğitimlerine kayıtlı bin 375 kişi katıldığını hatırlatarak; “Günlük yaşamın koşturması içinde stres altında yaşayan kişilerin yanlış nefes aldığı ve gitgide dengesini kaybettiği bilinen bir gerçektir. Araştırmalar nefes ve denge çalışmalarının çağımızın en büyük hastalığı olan Alzheimer’ı önlemede etkin olduğunu göstermektedir. Vücuttaki toksinlerin yüzde 80’i nefes yoluyla atıldığından, yoganın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri tartışılmaz boyuttadır. Biz de Büyükçekmece Belediyesi olarak yogayı yaygınlaştırarak, daha fazla insanımıza hem spor, hem de sağlıklı bir yaşam sürmeleri için destek veriyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    ALLAH ALLAHya hu siz değil miydiniz bu yogayı inancımıza ters gören, o minvalde yayın yapan. ? sizn bu departman da nasıl biri var acaba?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli adliyede
  1. Göçmen sağlığı merkezlerinden..
  2. Eski başyaver Özdaban için istenen..
  3. Hong Kong’da göstericiler G20..
  4. OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı..
  5. Diyanet Gençlik Merkezi eğitime başladı
  6. Beyşehir’de Uluslararası Fotoğrafçılar..
  7. GETHAM’da sıra dışı etkinlik
  8. Denizlili taekwondo sporcusu Türkiye..
  9. 7’den 70’e herkes yüzme öğrenebilecek
  10. AFAD’tan Vali Soytürk’e ziyaret
  11. Ankara ile Makedonya arasında gönül..
  12. Sinemalarda yeni dönem! 1 Temmuz’da..
  13. Başkan Orkan,LGS Şampiyonu Dağ’ı..
  14. Türkiye’de ilk kez halk oyunları..
  15. Minik kalplerin saçları umut oldu
  16. Mississippi taşkınlarının hasar..
  17. Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na..
  18. Kızıl Kaplan otu koruma altında
  19. Çin'den ABD Ulusal Savunma Yetki..
  20. Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası..
  21. Toroslar Belediyesi, vatandaşa..
  22. Başsavcı İlhanoğlu’ndan TTSO’ya veda..
  23. Siirt’te tarım aracı devrildi: 2 yaralı
  24. Sultan I. Murad Han savaş meydanını..
  25. Edirne'de 525 düzensiz göçmen..
  26. Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı..
  27. İDO'dan büyük adım! Yeni seferler..
  28. Siirt'te yaralı kartal tedavi altına..
  29. Bakan Selçuk, Niğde’de öğretmenlerle..
  30. Eski karısını barışmadığı için öldürmüş
Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

Günün Karikatürü

28 Haziran 2019
Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı