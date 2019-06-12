YKS'ye katılacak adaylara "kimlik kartı" hatırlatması

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geçerli kimlik kartını kaybeden ya da fotoğrafı bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek adayların mağdur olmaması için sınav merkezlerindeki il veya ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı hatırlatmasında bulundu.

Aygün, Twitter hesabından, 15 ve 16 Haziran'da 2019-YKS'ye girecek adaylara ilişkin hatırlatmalar içeren paylaşım yaptı.



ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında "T.C. kimlik kartını/nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek adayların mağdur olmamaları için sınav yapılacak merkezlerdeki il/ilçe nüfus müdürlükleri açık olacaktır." ifadelerine yer verdi.

- Kimliğini kaybedenlere geçici kimlik belgesi verilecek

Öte yandan, ÖSYM'nin internet sitesinden YKS için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

YKS'ye girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için bazı nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

İl veya ilçe nüfus müdürlükleri, 15 Haziran 2019 Cumartesi 07.00-17.00 saatleri ile 16 Haziran 2019 Pazar 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Adaylar, bu belge ile sınava girebilecekler. Geçici kimlik belgesi dışında verilen belgeler sınava giriş için kabul edilmeyecek.

Nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-YKS Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.