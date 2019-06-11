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YKS’ye girecek öğrencilere öneriler

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

11 Haziran 2019 Salı 15:02
YKS’ye girecek öğrencilere öneriler

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için önerilerde bulundu.


YKS’ye girecek olan öğrencilere önerilerde bulunan SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, “Başarının anahtarı, sınav stresini kontrol edebilmek ve sınava kendinden emin, dinlenmiş, ne istediğini bilerek girmektir” dedi. Öğrencilere “Sınavı, uzun ve meşakkatli bir süreç sonunda hayatınıza yön verebilmek için atmanız gereken son bir engel olarak düşünün. Gözünüzde büyütmeden ancak hafife de almadan atlamanız gereken bu son adım için hazırlıklarınızı son ana bırakmayın” önerisinde bulunan Rektör Dağlı, şöyle devam etti:


“Her zaman olduğu gibi sınav sabahında da en önemli öğünü, kahvaltıyı ihmal etmeyin. Sınava aç karnına girip, bir takım sağlık sorunları ve açlığın verdiği sıkıntıları yaşamamak adına evden çıkmadan önce mutlaka kahvaltı yapın. Panik yapmadığınız sürece sınav sabahı yaşadığınız stres ve sıkıntının çoğu, sınavın başlamasıyla birlikte azalacaktır. Yeter ki hayatınızı şekillendirmek için sınavın aşılması gereken önemli engellerden biri olduğunu unutmayın.”


Meslek tercihinin sınavı etkileyen önemli unsurlardan biri olduğunu anımsatan Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Sınava girerken sizi rahatlatacak, sınav motivasyonunuzu arttıracak, belki de performansınızı yükseltecek unsurlardan biri de seçeceğiniz meslektir. Sevdiğiniz, istediğiniz ve yapabileceğinize inandığınız mesleği seçin. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, bu işi yapanlardan, rehberlik bölümlerinden yardım ve fikir alın. Ama bu konuda gerçekçi olun ve mesleğinizi kendiniz seçin.”


Üniversite eğitimi ile ilgili bilgi almak, ortam hakkında fikir edinmek, sağlıkla ilgili bölümler konusunda bilgi isteyenler için SANKO Üniversitesi’nin her zaman ziyaret edilebileceğini kaydeden Dağlı, “Sınava girecek tüm üniversite adaylarına başarılar diliyoruz. Umarım emeklerinin karşılığı olarak istedikleri meslekleri seçme hakkına sahip olurlar” ifadelerini kullandı.


SANKO ÜNİVERSİTESİ


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:02
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