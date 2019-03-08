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YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:- "15 Haziran 2019'da yapılacak Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51 aday, 16 Haziran 2019'da yapılacak; Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689 aday, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 aday başvurmuş oldu"

08 Mart 2019 Cuma 13:50
YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 adayın başvurduğunu bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye girişte, ilki geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran'da yapılacak 2019 YKS'ye başvuran aday sayısının belli olduğunu ifade ederek, "Buna göre, 15 Haziran 2019'da yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 446 bin 51 aday, 16 Haziran 2019'da yapılacak; Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 985 bin 689 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 134 bin 323 aday başvurmuş oldu." bilgisini paylaştı.

ÖSYM Başkanı Aygün, başvuru yapamayanlar ya da başvurularına yeni oturum eklemek isteyen adaylar için YKS'ye geç başvuru gününün 19 Mart olduğunu hatırlatarak, bunun neticesinde aday sayısında artış olabileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:50
  1. Başvuru sayısı
  2. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün
  3. YKS
  4. Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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