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YKS’ya geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri yetişti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan öğrencilerin yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:03
YKS’ya geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri yetişti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan öğrencilerin yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti. Zabıta ekiplerinin yardımıyla birçok öğrenci, 15-16 Haziran tarihlerinde yapılan sınava geç kalmaktan kurtuldu.


Ekipler şehrin belirli noktalarında konuşlandı


Mersin’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere destek vermek ve geç kalanlara yardım etmek amacıyla şehrin belirli noktalarına konuşlanan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, adayları sınava girecekleri okullara taşıdı.


Eğitime verdiği desteklerin yanı sıra, gençlerin geleceklerini belirleyecek olan en önemli sınavlardan bir tanesinin gerçekleştirildiği günde de öğrencileri yalnız bırakmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sınava giren adayların sorunsuz ve sağlıklı bir sınav süreci geçirmesi için seferber oldu. Zabıta ekiplerinin bu davranışı öğrenciler ve veliler tarafından büyük takdir topladı.


Üniversite hayali kuran ve bu hafta sonu YKS’ye giren öğrencilerin imdadına yetişmek için Mersin’de 3 ayrı noktada Vipol Kavşağı, Önleyici Polis Hizmet Karakolu ve Atatürk Evi önünde bekleyen zabıta ekipleri, öğrencileri 2 gün boyunca sınava girecekleri okullara taşıdı.


“Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetleri bizlere onur ve gurur verdi”


Mezitli Çok Programlı Anadolu Lisesi mezunu Mert Bulak, ekiplerin verdiği hizmetten memnun olduğundan ve hedefinin Mersin Üniversitesi’ne yerleşmek olduğundan bahsederek, “Bu çalışmadan çok memnunum. Çünkü insanlar sınava geç kalabiliyor. Bu hizmet ile gençler yarı yolda kalmadılar ve sınava yetişmeleri sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetleri bizlere onur ve gurur verdi. Bizler de inşallah gençler olarak bu hizmetleri onurlandırabiliriz" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:03
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