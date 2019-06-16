YKS'nin üçüncü oturumu başladı 137 bin 773 kişinin başvurduğu YDT için adaylara 120 dakika süre verilecek

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başladı. 137 bin 773 adayın başvurduğu YDT, 871 binada ve 10 bin 17 salonda gerçekleştiriliyor. Sınavda 25 bin 855 kişi görev alıyor. YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak. Adaylara 120 dakika süre verilecek.

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