0553 313 94 23

YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı tamamlandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:02
YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı tamamlandı. Sınav süresinin yeterli olduğunu söyleyen adaylar, soruların kolay olduğunu ifade etti.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu. 2 Milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınav, saat 10.15 itibariyle başladı. Sınavın ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası adayların sınav salonlarından çıkışlarına izin verilmedi. 1 senelik yoğun temponun ardından ilk oturumdan çıkan adaylar, duygularını ifade etti.Adayların çoğu, sınav için ayrılan sürenin yeterli olduğunu ifade ederek soruların kolay olduğunu belirtti. Sınavdan morali bozuk çıkanlar ise konuşmayarak ailelerinin yanına gitti.


İstanbul Üniversitesi’nde TYT sınavına girenler adaylar arasındaki 40 yaşındaki Savaş Masaç, 3 çocuğuna örnek olmak için sınava girdiğini söyledi. Hali hazırda inşaat sektöründe çalıştığını belirten Masaç, hukuk fakültesinde okumak istediğini dile getirdi. Sınav süresi ÖSYM tarafından 135 dakika olarak belirlenen TYT sınavı, saat 12.30’da son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kawhi Leonard, Raptors’ta kendini buldu
    1. Kawhi Leonard, Raptors’ta kendini buldu
    2. Kiraladıkları evde Hint keneviri..
    3. Fuat Oktay'dan, seçim öncesi..
    4. Peygamberimizin Hayatından! ‘Ehlimizi..
    5. Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de..
    6. Şampiyona en baba destek
    7. Çeşme Marina geleneksel partiyle "Yaza..
    8. Asgari ücret mesai saat ücreti 2019 |..
    9. Ertuğrul Ersoy, Lecce yolunda
    10. Yer: İstanbul/Avcılar! Bir anda çöktü
    11. Başkan Ocak’ın Eskişehir temasları
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve..
    13. Tepebaşı’nda haşere ile mücadele
    14. Miniklerin yıl sonu heyecanı
    15. Adaylığı açıklayan ikinci kişi Mustafa..
    16. Kıbrıs Gazilerine 45 yıl sonra madalya..
    17. Yunus Emre Spor Tesislerine yoğun ilgi..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'dan..
    19. Kampüste yanlış okula giren aday geç..
    20. Kalp krizi geçirdi fark etmedi,..
    21. İbadet şuuru
    22. Beyşehir Gölünde av yasağı sona erdi
    23. Engelli çocuğu olan babaların evlat..
    24. Eyyübiyeli kadınlardan Kuş’a teşekkür
    25. Kuvvetli yağış uyarısı!
    26. İzmir’de bağış yarışı
    27. YKS’de trafik yoğunluğu oluştu
    28. YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı
    29. İlkokul öğrencilerinden Dumlupınar..
    30. Siz huzuru nerede arıyorsunuz?
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu