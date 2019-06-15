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YKS’nin ilk oturumu başladı

Eğitimine üniversitede devam etmek isteyenlerin katıldığı 2019-YKS 1’inci oturumu olan TYT başladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
YKS’nin ilk oturumu başladı

Eğitimine üniversitede devam etmek isteyenlerin katıldığı 2019-YKS 1’inci oturumu olan TYT başladı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) başladı.


2 milyon 582 bin öğrencinin gireceği sınav için öğrenciler, daha önceden ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından aldıkları sınava giriş belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerliliği dolmamış pasaport ile birlikte sabah saatlerinde sınav yerlerine geldiler.



"Her şey müfredatta var"


Ankara Fen Lisesinden emekli öğretmen Suna Gürakan, "Sınava yeğenimi getirdim. Bugün sınava giren bütün öğrencilere de başarılar diliyorum. Bu süreç çok stresli bir süreç, anne babalara, çevreye çok iş düşüyor. Bugün burada bu kadar çok velinin olması bile o çocuklar için iyi bir şey değil. Çocukların içinde kopan fırtınaları ancak onlar bilebilir. Bizler çok fazla algılayamayız. Ben uzun yıllar dershanecilik yaptım, öğrencilerimi sınava hazırladım halen de eğitim koçluğu yapıyorum. Onların stresini kimse anlayamaz. Ben her sene gördüğünüz gibi zona çıkarıyorum çocuklarım yüzünden onlarla birlikte strese giriyorum. Yeğenim tiyatrocu olmak istiyor, o yüzden bugün girdiği sınav çok önemli. Sene başından beri Türkçe, Matematik gibi konularda yardımcı olduk. İyi hazırlandığına inanıyorum bundan sonrası yetenek sınavları onun için. Diğer öğrenciler için; bunun bir süreç olduğunu belirtmekte yarar var. Bu son 1 yıla bırakılacak bir süreç değil. 9’uncu sınıftan itibaren çocukların ve velilerin bu konuda çok bilinçli olması lazım. Okullarda gösterdiğimiz her dersin sorularda payı var. Özel öğretmenler, kurslar bunun için yeterli gibi görünüyor bu doğru değil. Okuldaki öğretmenlerin de bu sürece hazırlanması lazım. Öğretmenlerimiz bu işleri sadece dersini verip gitmek gibi algılarsa bu işler olmaz. 9’uncu sınıftan itibaren çocuklarımız düzgün hazırlansa başka hiçbir şeye ihtiyaçları kalmaz. Çünkü her şey müfredatta var, her şeyi anlatıyoruz" diye konuştu.



"Bitse de kurtulsak"


Dün karnesini alarak liseden mezun olan Gözde Gür, "Çok heyecanlıyız. Çok uzun zamandır bu günü bekliyoruz. Umarım ÖSYM’de bize biraz insaf edip güzel sorular sormuştur. Bu sınava lisenin başından beri hazırlanıyoruz. En iddialı olduğum bölüm Biyoloji çünkü annem Biyoloji öğretmeni buradan ona küçük bir kalp yolluyorum. Benim idealim diş hekimi olmak inşallah sonucunda hayallerime ulaşırım" ifadelerini kullandı.


Sınav öncesi giriş kağıdını kontrol ettirmek üzere olan İrem Şimşek, "Ben çok heyecanlıyım, umarım her şey çok güzel olur. Ben Matematik sınavının zor olacağını düşünüyorum. Zamanımız tüm sorulara yetişirse iyi olabilir. Sınav 135 dakika sürecek ve ben Tıp Fakültesinde okumak istiyorum. Yarın AYT sınavına gireceğiz umarım o sınav da güzel geçer" şeklinde konuştu.


Kızını sınava getiren öğrenci velisi Selim Musaoğlu, "Dün mezun olan kızımızı getirdik sınava. Bu sene ilk sınavına girecek. Kızım çalıştığına inandığı için heyecanı yok gibiydi tabii içeride ne olur bilinmez. Hem öğrencimiz hem bizim için çok yoğun bir süreçti. Baya yoğun geçen bu süreçte çocuklar, ’bitse de kurtulsak’ dediler. Biz kızımızın severek yapabileceği bir mesleğe sahip olmasını istiyoruz. Kendisi psikoloji istiyor. Öncelikli olarak tercihimiz devlet üniversitelerinden yana olacak. Kızım ayaklarının üzerinde durmak için İstanbul’da okumak istiyor" dedi.


Sınav yerine son dakika gelenler koşarak sınav salonlarına alınırken bazı sınava girecek adaylar da saat 10.00’dan sonra gelerek geç kaldıkları için sınava alınmadı.


YKS için gerçekleştirilecek ilk oturumda 135 dakika süre tanınacak öğrenciler; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri testlerinden sorumlu olacak.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
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