0553 313 94 23

YKS’nin ikinci oturumu tamamlandı

ÖSYM’nin düzenlediği üniversitelere giriş sınavı YKS’nin ikinci oturumunun sonuçlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı 18 Temmuz’u beklemeye başladı.

16 Haziran 2019 Pazar 15:46
YKS’nin ikinci oturumu tamamlandı

ÖSYM’nin düzenlediği üniversitelere giriş sınavı YKS’nin ikinci oturumunun sonuçlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı 18 Temmuz’u beklemeye başladı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) eğitimine üniversiteye devam etmek isteyen adaylar için düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonuçlandı. Sınavın bitmesiyle birlikte adayların gözleri ÖSYM’nin daha önceden açıkladığı takvime göre 18 Temmuz’da açıklanacak olan sınav sonuçlarına çevrildi.



"Yurt dışında okumak istiyorum"


Yurt dışında okumak isteyen Yahya Süran, "Sınav iyiydi diyebilirim. Fen bilimleri soruları beni biraz zorladı, 8 boşum var. Matematik soruları iyiydi pek zorlanmadım. Zamanım bu sınavda yeterli geldi ama dünkü sınavı son 15 dakika kala bitirdim. Dün Türkçe sorularında zorlandım, şıklar birbirine çok yakındı tereddütte kaldım. Hayalimde bilgisayar ve yazılım mühendisi olmak var. Yurt dışında okumak istiyorum" dedi.



"Sınavımın iyi geçmiş olması babam için en güzel hediye"


Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünü kazanmak isteyen Deniz Akça, "Sınavda süre ve sorular çok uzundu. Benim için bu sınavda sorun yaşanmadı ama dünkü sınavda zamandan kaynaklı problem yaşadım. Ben yeni mezunum, takdir aldım. Sınavımın iyi geçmiş olması babam için en güzel hediyelerden biri. Ben 11’inci sınıfın ikinci döneminden bu yana hazırlanıyorum. Ben fizyoterapist olmak istiyorum. Okul olarak Hacettepe Üniversitesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Olmazsa da dünyanın sonu değil"


Bu sene evinde kendi imkanlarıyla hazırlanan ve polis olma hayali kuran Taha Polat, "Yeni mezunum. Karneyi aldım ama zor bir süreçten çıktım. Bu sınav bir maraton. Sınava girecek herkesin çalışması gereken bir sınavdı. Çalışana kolaydı ama çalışmayanın da gönlüne göre olsun. Ben polis olmak istiyorum. Polislik istediğim için benim için önemli olan sınav dünkü Temel Yeterlilik Sınavıydı. Ben kendim için bu hedefi koydum. Olmazsa da dünyanın sonu değil. Ben bu sene yardım almadım. Dershaneye de gitmedim. Ben mezuna kalmayı düşünüyordum fakat yine de kendimi denemek için sınava girdim" şeklinde konuştu.


İkinci oturumun da tamamlanmasının ardından sıra 15.45’te yapılacak Yabancı Dil Testi’ne (YDT) geldi. Adaylara YDT’de 120 dakika süre tanınacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:46
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz Kur-an Kursları başlıyor
    1. Yaz Kur-an Kursları başlıyor
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    3. Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
    4. Sınav maratonu sona erdi
    5. Yol uygulamasında eroin ve kokainle..
    6. Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu..
    7. Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Türk..
    8. Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi..
    9. Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde..
    10. Birliğinden izne gelmişti! Babalar..
    11. I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    13. Pendik’te parktaki tesis için halk..
    14. Genç Atölye’de yeni dönem kayıtları..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    16. Eşine ait tüfek ateş aldı, kadın..
    17. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    18. Babalar Günü’nde babasının geri işe..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil..
    20. Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası..
    21. Kan donduran olay! Uzman Çavuş ve eşi,..
    22. Antalya’da Caretta Carettaların ilk..
    23. Babalar yarıştı, çocuklar izledi
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. Kilis'te "canlı bomba" yeleği ve..
    27. Kimliğini evde unutan öğrencinin..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan tüm..
    29. Çarpıcı ‘tüketim çılgınlığı’ uyarısı:..
    30. Kazada ağır yaralanan çocuk hayatını..
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor