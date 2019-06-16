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YKS’nin ikinci oturumu başladı

ÖSYM’nin üniversite eğitimi almak isteyenler için düzenlediği YKS’de ikinci oturum olan AYT başladı.

16 Haziran 2019 Pazar 11:36
YKS’nin ikinci oturumu başladı

ÖSYM’nin üniversite eğitimi almak isteyenler için düzenlediği YKS’de ikinci oturum olan AYT başladı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) eğitimini üniversitede devam etmek isteyeler için düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. Bu sınavdan 150 ve üstü puan alan adaylar TYT puan türü ile öğrenci alan iki yıllık programları tercih edebilecek ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuru yapabilecek. YKS’nin ikinci oturumu olan AYT ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Saat 10.15’te başlayan sınava giren adaylara bu oturumda 180 dakika süre tanınacak.



"Stres yapmak çok gereksiz"


Halihazırda TOBB ETÜ makine mühendisliğinde eğitim gören ve kendini denemek maksadıyla bu seneki sınava giren Dorukan Öztürk, "Sınava ikinci kez giriyorum. Üniversite öğrencisiyim, kendini denemek için sınava giriyorum. Bu yüzden heyecanım yok ve rahat bir şekilde gireyim, geçen seneye göre soruları kıyaslayayım istedim. Dün sınava girdim, keşke geçen sene de bu rahatlıkla girseydim daha iyisini yapardım. Hayatımdan memnunum ama öğrendiğim bilgilerin ne kadarını unutmuşum diye test etmek istedim. Geçen sene bu bilinçle sınava girseydim sonucu daha güzel olurdu. Bundan sonraki hayatıma da bu bilinçle devam edeceğim. Geçtiğimiz sene benim sınav performansım çok düşüktü stresim çok fazlaydı. Denemelerim iyiydi çok kötü değildi ama sınavda şansızlıklar yaşadım. Ben geçtiğimiz sene Tıp Fakültesini kazanmak istiyordum. Bu sene tıp kazanacak kadar iyi performans sergileyemedim. Matematik ve Fizik ağırlıklı çözdüm. Bugün de elimden geleni yapacağım. Sınava ilk gireceklere, hayatın sonu olmadığını hatırlatmak isterim. Stres yapmak çok gereksiz sonrasında çok pişman olunuyor. Derin bir nefes alıp sınava öyle başlasınlar. Zaten ilk soruyu çözdüklerinde gerisi gelecektir" ifadelerini kullandı.


Dün gerçekleştirilen TYT sınavında Türkçe bölümünde çıkan soruların cevaplarında çelişkide kaldığını söyleyen Sinem Topaloğlu, "Sınava ilk defa giriyorum. İlk başlarda çok büyük sıkıntılar yaşamadım ama son zamanlarda çok sıkıldım. Dün girdiğim sınavda Türkçe’de çok fazla çelişkide kaldım. Türkçe’de çok vakit harcadım, zamanım yetmedi. Bugün gireceğim sınavda Fen bölümü sorularında iddialıyım. Hayalim, diş hekimi olmak. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.



"Çocukların nazı annelere geçiyor"


Kızının hayatını kendi istekleri doğrultusunda devam ettirmesi gerektiğini söyleyen öğrenci velisi Gül Berk, "Kızım içeride, ilk defa bu sene giriyor sınava. Çok hazırlandı, çok emek verdi. Biz de onun kadar heyecanlıyız. İnşallah emeklerinin karşılığını alır. Bu süreçte anneler daha çok yoruluyor, çocukların da nazı annelere geçiyor. Kızım mühendislik okumak istiyor, bu süreçte bizim ne istediğimiz önemli değil. Onun hayatı ve mühendislik okumak istiyor. Öncelikli olarak devlet üniversitelerini tercih edeceğiz. Şehir olarak gönlümüzde Ankara yatıyor" şeklinde konuştu.



"Sınavdan çıkınca babama, ’Hepsini yaptım babacığım’ diyeceğim"


Geçtiğimiz senelerde üniversite kazanan ve mekatronik mühendisliği okuyan Ecem, "Daha önce sınava girdim, kazandım okuduğum bölümü sevmedim ve yeniden giriyorum sınava. Dün gerçekleşen sınav beklediğim gibi geçmedi. Sorular çok zordu ama herkes göre zor. Dün en zorlandığım bölüm Türkçe bölümüydü. Paragraflar çok uzundu, Türkçe bilmediğimi düşündüm. Bugün sınava hazırım. Bugün babalar günü, sınavdan çıkınca babama, ’Hepsini yaptım babacım’ diyeceğim" dedi. Sinem’in babası, kızının babalar günüyle ilgili söylediği sözlerin üzerine, "Yetecek o bana zaten" diyerek cevap verdi.


Öğrencilerin sınav salonlarına alınmasının ardından okul bahçesinde heyecanlı bir bekleyiş başladı. Öğrenci velileri üniversite öğrencisi adayları için bahçede dualar okuyarak manevi destekte bulundu. Sincan Belediyesinin okul bahçesine kurduğu stantlarda sınava giren adaylar ve aileleri için ücretsiz olarak meyve suyu, su, şeker dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:36
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