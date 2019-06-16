0553 313 94 23

YKS'nin ikinci oturumu başladı

2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, 180 dakika sürecek

16 Haziran 2019 Pazar 10:15
YKS'nin ikinci oturumu başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.

2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, 6 bin 450 binada, 107 bin 442 salonda uygulanıyor. Sınavda, 295 bin 601 kişi görev alıyor.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Adaylara 180 dakika süre verilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:15
  1. AYT
  2. ÖSYM
  3. YKS

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan’da kanalizasyon faciasının ardından otel sahibi gözaltına alındı
    1. Hindistan’da kanalizasyon faciasının..
    2. Bakan Selçuk'tan "Babalar Günü" mesajı
    3. Mavi fularlılar balıkların göçünü..
    4. İlk karşılaşma sosyal medyada!..
    5. Öğretmenin duyarlılığı dramı ortaya..
    6. Vali Erin’den acılı ailelere taziye..
    7. Murat Alan'a saldıran teröristlerden..
    8. Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
    9. Erciyes, bisikletin de merkezi olacak
    10. Hırsızlık suçlarından 25 yıl hapis..
    11. Atapark’ta sona doğru
    12. Yola dökülen yağ kaza yaptırdı
    13. Yayaya yol vermek için duran..
    14. Eyüpsultan’da, Karadeniz Festivali
    15. Karşıyaka’da ‘marka kent’ zirvesi
    16. ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim..
    17. Türkiye Festivali, Rus turist sayısını..
    18. Düğün konvoyunda aracın tavanına çıkıp..
    19. Konya’da çekicilerle 20 dakika içinde..
    20. Bakan Kurum'dan G20'de "Türkiye'de..
    21. Nilüfer Kent Konseyi’nde Neslihan..
    22. Buca Sanat Kursları Şenliği
    23. (Özel) 100 metre mesafedeki evladını..
    24. YKS'nin ikinci oturumu başladı
    25. Ağrı’da otomobil 10 metre yükseklikten..
    26. ASEV TSM Korosundan ‘Emel Sayın..
    27. Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
    28. Uzunkaya'dan "Babalar Günü" mesajı
    29. İşte çirkef medyanın zehirli ağzı!..
    30. Diz ağrıları kabusunuz olmasın
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar