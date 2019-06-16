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YKS’nin ikinci etabı başladı

Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci etabı başladı.

16 Haziran 2019 Pazar 10:48
YKS’nin ikinci etabı başladı

Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci etabı başladı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla beraber adaylar girerken, ehliyetiyle sınava gelen bir aday içeriye alınmadı.


Türkiye genelinde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci etabı gerçekleştiriliyor. Saat 10.15’te olan sınav saatinin yaklaşmasıyla beraber adaylar sınav yerlerine geldi. İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsü ile Şişli’deki Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen sınava gelen adaylar içeriye girdi. Ancak sınava girmek için gelen aday Yiğitcan Yılmaz, ehliyetiyle sınava geldiği gerekçesiyle alınmadı.



“Bugün farklılık olsun diye ehliyetimle geldim ama giremedim”


Bunun üzerine genç kapıdan dönen Yılmaz, “Ben dün kimlikle geldim de, ehliyetle giremedim. Demek ki olacağı varmış olmuş. Dün kimlikle geldim, bugün farklılık olsun diye ehliyetimle geldim. Ehliyetle geldim, gelirken de çok badireler atlattım. Motosikletle geliyordum, kask takmadım, okulun köşesinde polisler vardı ama çevirmediler. Rüyamda motosikletimi bağlıyordu. Ben de motosikleti ara sokaklara park ettim öyle geldim. Çok ilginç şeyler yaşadım. Sınava giren herkese başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:48
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