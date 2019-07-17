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YKS'nin Alan Yeterlilik Testi'nde bir soru iptal

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Alan Yeterlilik Testi temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1" testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 02:25
YKS'nin Alan Yeterlilik Testi'nde bir soru iptal

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2019-YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1" testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir."



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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 02:25
  1. 2019-YKS
  2. Alan Yeterlilik Testi (AYT)
  3. DUYURU
  4. ÖSYM

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