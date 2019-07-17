YKS'nin Alan Yeterlilik Testi'nde bir soru iptal ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Alan Yeterlilik Testi temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1" testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2019-YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1" testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. Duyuruda, şunlar kaydedildi: "2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir."





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