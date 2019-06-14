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YKS’de ter dökecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu hafta cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenci ile sınav görevlilerine ulaşımı ücretsiz sağlayacak.

14 Haziran 2019 Cuma 14:27
YKS’de ter dökecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu hafta cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenci ile sınav görevlilerine ulaşımı ücretsiz sağlayacak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı da oluşacak rahatsız edici gürültülerin önüne geçmek için 3 ekiple görev yapacak.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günleri yapılacak olan YKS’ye girecek öğrenci ile sınav görevlilerine ulaşımı ücretsiz sağlayacak. Hafta sonu YKS’ye girecek öğrenciler ve sınavda görev yapacak olan personeller, “sınav giriş belgelerini” veya “görevli kartlarını” göstermeleri durumunda Ulaşım Daire Başkanlığı’na ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz şekilde faydalanacak. Sınav sonrası da öğrenci ve görevliler adreslerine ücret alınmadan taşınacak.


Öğrenciler sınav sürelerini stressiz geçirmeleri amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, sınavın yapılacağı okulların etrafında oluşacak rahatsız edici gürültülerin önüne geçmek için önlem alacak. Sınavın yapılacağı Cumartesi ve Pazar günleri gürültüye karşı 3 ekip kent merkezinde görev yapacak.


Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bu hafta cumartesi ve pazar günleri YKS’de ter dökecek olan tüm öğrencilere başarılar dileğinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:27
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