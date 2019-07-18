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YKS’de ‘Tekden’damgası

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) büyük başarı elde etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
YKS’de ‘Tekden’damgası

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) büyük başarı elde etti.


Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi’nde açıklanan YKS sonuçlarına göre Türkiye 13’üncüsü, Türkiye 15’incisi, Türkiye 15’incisi, Türkiye 83’üncüsü, Türkiye 97’incisi, Türkiye 114’üncüsü ve Türkiye 142’incisi çıktı. Ayrıca, ilk binde 24, ilk 10 binde 79, ilk 20 binde 108 öğrenci derecesi gösteren okul, YKS’ye damga vurdu.


Tekden Fen ve Anadolu Lisesi’nde başarılı öğrencilerle bir araya gelen Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, öğrencileri tebrik ederek, “Gençlerimiz çok büyük başarılar elde ettiler. Hepimiz bu başarının coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Tekden Koleji sadece Kayseri’de değil, Türkiye’de zirve bir okul olmayı başarmıştır. Bunu şimdiye kadar defalarca ispatladı. Yeniden zirve okul olduğumuzu gösteriyoruz. Türkiye’de çok az okula nasip olan bir başarıdır. İlk 100’e 4 gencimiz, ilk bine 24, ilk 10 bine 79, ilk 20 bine de 108 öğrencimiz girmeyi başardılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Üniversite sınavlarında Türkiye 13’üncüsü, 15’incisi, 83’üncüsü, 97’incisi bizim okuldan çıkmıştır. Bu bakımdan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.


Türkiye 13’üncüsü Hilal Işıl, “Bu başarıma katkı sağlayan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Düzenli ve istikrarlı çalıştığıma inanıyorum. Okulun programına bağlı kaldım. Ekstra bir kurs veya ders almadım. O yüzden mutlu ve gururluyum” dedi.


Türkiye 15’inci Fatma Erdoğan ise, “Bu başarımda emeği olan aileme, arkadaşlarıma ve eğitim kadromuza teşekkür ederim. Bu başarıyı istikrarlı çalışmama ve okul programına bağlı kalmama borçluyum” şeklinde konuştu.


Türkiye 97’incisi Çağatay Akın Kalkan da, “Bu başarımı okuldaki başarılı eğitim kadrosuna ve disiplinli akademik çalışmaya borçluyum. Bunda emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. Gelecek senelerde sınava girecek olan arkadaşlarımızda işin ciddiyetinin farkına varsın. Bu işin ciddiyetini kavramak bir seviyede daha üste taşıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
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