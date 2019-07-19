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YKS’de ilk 100’ün 5 öğrencisi TED Ankara Koleji’nden

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre TED Ankara Koleji’nden 5 öğrenci farklı puan türlerinde ilk 100’ün içerisinde yer aldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:09
YKS’de ilk 100’ün 5 öğrencisi TED Ankara Koleji’nden

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre TED Ankara Koleji’nden 5 öğrenci farklı puan türlerinde ilk 100’ün içerisinde yer aldı.


TED Ankara Koleji’nden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerden bu yıl YKS’ye giren Didem Özçakır Türkiye 7’ncisi, Suat Barış Tunçay Türkiye 26’ncısı, Bora Ali İlter Türkiye 33’üncüsü, Tuğçe Korkmaz Türkiye 53’üncüsü ve Engin Güçlüol Türkiye 62’ncisi olarak farklı puan türlerinde ilk 100’ün içerisinde yer alma başarısını gösterdi.


TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü Sevinç Atabay yaptığı açıklamada “Okulumuzun ulusal ve uluslar arası programlarında öğrenim gören beş öğrencimiz, bu programlarda elde ettikleri bilgi ve deneyimleri ile ulusal bir sınavda ilk 100’ün içinde yer alarak başarılarını taçlandırdılar ve hepimizi gururlandırdılar” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:09
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