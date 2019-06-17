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YKS’de hangi soru iptal edildi ÖSYM 2019 YKS-TYT-AYT-YDT soru ve cevapları

Milyonlarca öğrenci, 15 ve 16 Haziran’da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS-TYT-AYT-YDT sınavı için ter döktü. Öğrenci ve uzmanlar 2019 YSK sınavı için Türkçe ve Matematik sorularının zor olduğunu Fen ve Sosyal Bilimler testlerinin ise biraz daha kolay olduğunu söylemekte. ÖSYM YSK 2019 TYT-AYT-YDT soru ve cevaplarını yayınlamasıyla birlikte sınava giren öğrenciler ne kadar net ve ne kadar yanlış yapıklarını kontrol etmeye başladı. ÖSYM YKS sınavında bir sorunun iptal edildiğini açıklamasından sonra öğrenciler YKS’de hangi sorunun iptal edildiğini merak etmeye başladı. İşte ÖSYM YKS-TYT-AYT-YDT son dakika sınav, soru-cevap ve iptal haberleri.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
YKS’de hangi soru iptal edildi ÖSYM 2019 YKS-TYT-AYT-YDT soru ve cevapları

Milyonlarca öğrenci, 15 ve 16 Haziran’da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS-TYT-AYT-YDT sınavı için ter döktü. Öğrenci ve uzmanlar 2019 YSK sınavı için Türkçe ve Matematik sorularının zor olduğunu Fen ve Sosyal Bilimler testlerinin ise biraz daha kolay olduğunu söylemekte. ÖSYM YSK 2019 TYT-AYT-YDT soru ve cevaplarını yayınlamasıyla birlikte sınava giren öğrenciler ne kadar net ve ne kadar yanlış yapıklarını kontrol etmeye başladı. ÖSYM YKS sınavında bir sorunun iptal edildiğini açıklamasından sonra öğrenciler YKS’de hangi sorunun iptal edildiğini merak etmeye başladı. İşte ÖSYM YKS-TYT-AYT-YDT son dakika sınav, soru-cevap ve iptal haberleri.

Üniversiteye başlayacak öğrenciler için büyük bir viraj olan YKS'de soru ve cevap anahtarları yayınlandı. Hayalini kurduğu üniversiteye ve bölüme girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 YKS sorularını ve cevaplarını araştırıyor. ÖSYM’nin resmi internet sayfasından AYT ve TYT soruları ve cevaplarını öğrenilebiliyor.

Oficina-PDF-icon.png Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

 

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)  ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi  (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi  (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi  (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi  (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi  (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

 

YKS (TYT VE AYT) SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'de hangi soru iptal edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi. ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, dün yapılan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilen YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.Açıklamada, TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak.

 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
  1. YKS’de hangi soru iptal edildi
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