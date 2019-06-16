YKS'de bir soru iptal edildi

ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, YKS'nin matematik testindeki 7. sorunun iptal edildiği bildirildi.

16 Haziran 2019 Pazar 21:09
YKS'de bir soru iptal edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi.

ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandığı kaydedildi.

7. soru değerlendirme dışı bırakıldı

Açıklamada, dün yapılan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilen YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamada, TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak.

Günün Özeti

  1. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)
  2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
  3. ÖSYM Başkanlığı
  4. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
  5. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
  6. TYT Soru Kitapçığı

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