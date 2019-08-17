YKS Üniversiteye e-kayıt nasıl yapılır? YÖK e-kayıt sistemi turkiye.gov.tr

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, üniversite elektronik kayıt işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Üniversite elektronik kayıt sistemi YÖK e-kayıt sistemi turkiye.gov.tr. Yerleştikleri programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler, internet başvurularını üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek. Üniversite e-kayıt süreci başladı. 16-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan YKS 2019 E-Kayıt işlemleri, turkiye.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet'ten yapılabiliyor. Peki Üniversiteye e-kayıt nasıl yapılır? YÖK e-kayıt sistemi turkiye.gov.tr

Üniversiteye e-kayıt nasıl yapılır?

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 21 Ağustos saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.”

e- kayıt sistemini kimler kullanamaz?

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.