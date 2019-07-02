YKS TYT AYT YDSsonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 üniversite sınav sonuçları taban puanları
ÖSYM YKS sınavına giren milyonlarca öğrencinin beklediği 2019 YKS TYT AYT YDS sonuçlarını sayılı günler kaldı. 15 ve 16 Haziran’da gerçekleştirilen YKS sınavlarında son dakika sonuç heyecanı artarak devam ediyor. Üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler YSK sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM YKS 2019 sonuçları açıklandı mı? Sorularını sormaya başladı. 2019 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS TYT AYT sonuçları sorgulama ekranı ile üniversite taban puanları 2019.02 Temmuz 2019 Salı 13:59
ÖSYM YKS sınavına giren milyonlarca öğrencinin beklediği 2019 YKS TYT AYT YDS sonuçlarını sayılı günler kaldı. 15 ve 16 Haziran’da gerçekleştirilen YKS sınavlarında son dakika sonuç heyecanı artarak devam ediyor. Üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM YSK 2019 sonuçları açıklandı mı? sorularını sormaya başladı. 2019 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS TYT AYT sonuçları sorgulama ekranı.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre, 2019 YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak. YKS sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor. Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek. Adaylar, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ise yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.
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