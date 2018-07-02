TYT AYT soru ve cevap anahtarı ÖSYM YKS soruları bölümünde yayınlandı

Milyonlarca üniversite adayının gireceği 2018 YKS sınavı ÖSYM tarafından 1 Haziran Cumartesi 1 Temmuz Para günü yapıldı. ÖSYM YKS 2018 TYT ve AYT soru ve cevaplarını internet sitesi üzerinden kamuoyuna açıkladı.

Milyonlarca üniversite adayı hayalini kurduğu üniversiteye girmek için ÖSYM tarafından yapılan 2018 YSK sınavına girip ter döktü. ÖSYM YKS 2018 sınavı dün ve bugün yapıldı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) cumartesi günü saat 10:15'te başlamıştı. TYT sınavında toplam 120 soru soruluyor. 120 soru, 135 dakikada çözülecek. TYT’de Türkçe testi, Sosyal Bilimler testi (Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe), Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) 5 soru soruluyor. Temel Matematik Testi için 40 soru soru. Fen Bilimleri testinde ise (Biyoloji, Fizik ve Kimya) Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru sorulmuştu.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise 1 Temmuz Pazar günü yapıldı. AYT testinde ise Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler - 1, sosyal bilimler - 2, matematik ve fen bilimleri yer alacak. Her testten 40’ar soru olmak üzere AYT toplam 160 sorudan oluştu. ÖSYM YKS soru ve cevapları henüz yayınlamadı. YKS çıkmış sorular yayınlanır yayınlanmaz sitemizden takip edebilirsiniz. ÖSYM YKS çıkmış soruları sonuc.osym.gov.tr adresinden de takip edebilirsiniz.

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TYT VE AYT PUANI NASIL HESAPLANACAK?

2018 YKS'de TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

YSK 2018 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavı biter bitmez ÖSYM'den 2018 YKS sınav soru ve cevaplarını açıklaması bekleniyor. ÖSYM sınav takvimi, bilgilendirme sayfasındaki bilgilere göre; sonuçlar 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor.