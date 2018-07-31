YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları ÖSYM'ce açıklandı!

Milyonlarca üniversite adayı hayalini kurduğu üniversiteye girmek için ÖSYM tarafından yapılan 2018 YSK sınavına girip ter döktü . YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 31 Haziran'da Alan Yeterlilik Teski ise 1 Temmuz'da yapıldı. YKS sınav sonuçlarını bekleyen adayların beklediği haberi ÖSYM verdi. ÖSYM YKS sınav sonuçlarını açıkladı.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYT sınavında toplam 120 soru soruluyor. 120 soru, 135 dakikada çözüldü. TYT’de Türkçe testi, Sosyal Bilimler testi (Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe), Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) 5 soru soruluyor. Temel Matematik Testi için 40 soru soru. Fen Bilimleri testinde ise (Biyoloji, Fizik ve Kimya) Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru soruluyor. TYT sınav sorularına ilişkin yorumlar da merak ediliyor. Daha önceki üniversite sınavlarında öğrenciler sözel kısmının kolay olduğunu ama sayısal kısmının kısmen zor olduğunu söylüyorlardı. İlk defa bu yıl uygulanacak YKS sınav soruları için hangi yorumlar yapılacak merak konusu olmuştu.

YSK 2018 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sınavı biter bitmez ÖSYM'den 2018 YKS sınav soru ve cevaplarını açıklaması bekleniyor. ÖSYM sınav takvimi, bilgilendirme sayfasındaki bilgilere göre; sonuçlar 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM YKS sınav sonuçları ÖSYS'nin sitesi üzerinden sonuc.gov.tr ve ais.gov.tr'de açıkladı. Üniversite tercihleri ise 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

SORULAR AKIL YÜRÜTME ODAKLIYDI

Matematik Bölüm Başkanı Nilda Kiraz, "Matematik sorularI çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış. İşlem ağırlıklı soru yok. Sorular okuduğunu anlayabilme, akıl yürütme ve matematiksel olarak ifade etmeye yönelik." diye konuştu. Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt da "TYT soruları ÖSYM formatına ve müfredata uygun. Sadece tarihten 2 soru ve felsefe sorularının tümü 11’inci sınıf müfredatından çıktı, diğer derslerin soruları 9 ve 10’uncu sınıftan geldi" diye konuştu. Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün ise "Tarih soruları müfredata uygun. Öğrencinin yorum gücünü ölçen sorular ön plana çıkarılmış. Harita yorumlama, tarihi anekdotlarla bilgiyi kullanma gücü ve yorum yapma yeteneği ölçülmüş" ifadesini kullandı. Türkçe Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu da "Türkçe’de sorular ağırlıklı olarak yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerine." diye konuştu.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise yarın yani 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 10:15’te başlayacak. AYT testinde ise Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler - 1, sosyal bilimler - 2, matematik ve fen bilimleri yer alacak. Her testten 40’ar soru olmak üzere AYT toplam 160 sorudan oluşacak.

TYT VE AYT PUANI NASIL HESAPLANACAK?

2018 YKS'de TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

2018 YKS BARAJ PUANI NEDİR?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.