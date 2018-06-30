Milyonlarca üniversite adayı hayalini kurduğu üniversiteye girmek için ÖSYM tarafından yapılan 2018 YSK sınavına girip ter dökecek. ÖSYM YKS 2018 sınavı bugün yapılacak. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10:15'te başladı. YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı? YSK sınavında hangi sorular soruldu?

TYT sınavında toplam 120 soru soruluyor. 120 soru, 135 dakikada çözülecek. TYT’de Türkçe testi, Sosyal Bilimler testi (Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe), Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) 5 soru soruluyor. Temel Matematik Testi için 40 soru soru. Fen Bilimleri testinde ise (Biyoloji, Fizik ve Kimya) Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru soruluyor. TYT sınav sorularına ilişkin yorumlar da merak ediliyor. Daha önceki üniversite sınavlarında öğrenciler sözel kısmının kolay olduğunu ama sayısal kısmının kısmen zor olduğunu söylüyorlardı. İlk defa bu yıl uygulanacak YKS sınav soruları için hangi yorumlar yapılacak merak konusu.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise yarın yani 1 Temmuz 2018 tarihinde, saat 10:15’te başlayacak. AYT testinde ise Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler - 1, sosyal bilimler - 2, matematik ve fen bilimleri yer alacak. Her testten 40’ar soru olmak üzere AYT toplam 160 sorudan oluşacak.

TYT VE AYT PUANI NASIL HESAPLANACAK?

2018 YKS'de TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

2018 YKS BARAJ PUANI NEDİR?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

YSK 2018 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavı biter bitmez ÖSYM'den 2018 YKS sınav soru ve cevaplarını açıklaması bekleniyor. ÖSYM sınav takvimi, bilgilendirme sayfasındaki bilgilere göre; sonuçlar 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor.