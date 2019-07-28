YKS tercihleri için yarın son gün ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci yarın 23.59'da sona erecek

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleriyle ilgili süreç yarın 23.59'da sona erecek. Adayların 23 Temmuz'da başlayan ve yarın 23.59'da tamamlanacak 2019-YKS tercihlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapması gerekiyor. Tercihte bulunacak üniversite adaylarının 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyuracak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren yazı verilecek.

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