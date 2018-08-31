YKS tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2018

YKK yerleştirme sonuçlarında son dakika gelişmesi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2018 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr aracılığıyla ulaşılabilecek. Üniversite adayları şimdi de üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki YKS tercih sonuçlarına göre 2018 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

31 Ağustos 2018 Cuma 08:36
YKS tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2018

YKK yerleştirme sonuçlarında son dakika gelişmesi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2018 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr aracılığıyla ulaşılabilecek. Üniversite adayları şimdi de üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki YKS tercih sonuçlarına göre 2018 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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