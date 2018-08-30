Üniversite adayları 7-14 Ağustos tarihleri arasında yaptıkları üniversite tercih sonuçlarını merak ediyor. 2018 YKS puanlarıyla yapılan tercih sonuçları 31 Ağustos Cuma günü açıklanacak. ÖSYM üniversite adayları cuma günü YKS puanlarıyla tercih ettiği üniversite ve bölümlerden birine yerleşip yerleşemediğini kesin olarak öğrenebilecek. Peki YKS tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS üniversite e kayıt işlemleri nasıl yapılacak? İşte YKS yerleştirme sonuçları ve üniversite kayıt tarihlerine ilişkin detaylar…

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SONUÇLAR SONRASI ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Üniversite E-Kayıt işlemleri, sonuçların açıklanmasının ardından E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, bu aşamada uygulanması gereken işlemler ve detaylı bilgiler;

SİSTEME GİRİŞ YAPIN

www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmındaki ‘Sisteme Giriş’ bağlantısına tıklayın. Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecek. Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

SİSTEME KAYITLI OKULLARI OKUYUN

Hizmete ilk girdiğinizde kayıt yaptırabileceğiniz okulların listesiyle karşılaşacaksınız. Okulunuz listede ise ‘Devam Et’ düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

BİLGİLERİNİZİ DOĞRULAYIN

Ekrandaki bilgileri dikkatle okuyun, eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. Hepsi tamamsa, tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladıysanız alanlara ‘EVET’ yazdıktan sonra ‘Devam Et’ düğmesine basarak sonraki aşamaya geçin.

SMS ONAYI GELECEK

Bu aşamada cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu verilen sürede ilgili alana girin. ‘Devam Et’ düğmesini kullanarak sonraki aşamaya gidin.

BELGEYİ GÖRÜNTÜLEYİN

SMS onayının ardından belgeyi görüntüleyebileceksiniz. Kayıt belgenizi ‘Dosyayı İndir’ bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Belgeyi bilgisayarınıza indirmeden çıktı almayın. İndirdikten sonra o dosyayı açarak yazdırın.

KAYDI KONTROL EDİN

Kayıt işleminizi başarıyla tamamladıktan sonra hizmete tekrar girerseniz, yaptığınız kayıt işlemine ait bilgileri görebilir ve daha önce oluşturduğunuz kayıt belgesini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

ÖSYM AĞUSTOS AYI TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçtiğimiz günlerde ağustos ayı takvimini paylaşmıştı. ÖSYM’nin sosyal medya hesabından da paylaştığı takvime göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları 28 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak. YKS tercih sonuçları ise 31 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

ÖSYM 2018 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylarının üniversite kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.Yerleştirme Sonuçları açıklandığı zaman, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.