Milyonlarca üniversite adayı üniversite tercihlerini yaptı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala üniversite tercihini yapan adaylar üniversite yerleştirme sonuçlarının merakla bekliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih - yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. Üniversite tercih sonuçlarını açıklayacak kurum olan ÖSYM’ye tüm dikkatler çevrildi 2018 YKS üniversite yerleştirme sonucunu bekliyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgula

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çerçevesinde üniversite tercihleri 7 Ağustos tarihinde başlamıştı. Üniversite tercihi yapacak adaylar, üniversite tercihlerinde son gün 14 Ağustos Salı. Üniversite tercihlerini adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle saat 14 Ağustos Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yaptı.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Peki üniversite tercihlerini tamamlayan adaylar 2018 üniversite yerleştirme tercih sonuçlarını ne zaman öğrenebilecek? Üniversite Yerleştirme sonuçları 31 Temmuz’da https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilgili adaylara duyurulacak. ÖSYM tarafından üniversite tercih yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

YKS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTE TERCİHLERDE HANGİ PUAN KULLANILACAK?

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulundu. 2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih etti.