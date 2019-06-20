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YKS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:- "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak" - ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacak - Kılavuzun adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlanması nedeniyle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor

20 Haziran 2019 Perşembe 22:20
YKS tercih kılavuzu yayımlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını, tercihlerin 23-29 Temmuz'da alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15-16 Haziran'da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı 2019-YKS'nin tercih kılavuzuna ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında 2019-YKS kontenjan toplamlarına ilişkin tablolara yer veren ve sınav sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanacağını aktaran Aygün, "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 'http://osym.gov.tr' internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanacak.

Kılavuzun adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandığı belirtilen duyuruda, bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiği kaydedildi.

- Merkezi yerleştirme için tercih işlemi nasıl yapılacak

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na tercih süresi içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.

Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu olmayacak. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

- Kayıt işlemleri 19-23 Ağustos'ta

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

- Ek yerleştirme

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.






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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:20
  1. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
  2. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün
  3. üniversite adayları
  4. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

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