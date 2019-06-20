YKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." açıklamasında bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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