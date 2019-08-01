YKS tercih başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusu üniversite adayları tarafından merak ediliyor. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren binlerce aday, YKS tercih sonuçları için merakla ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı beklemeye başladı. YKS tercih sonuçları açıklamasına göre yerleşip yerleşemeyeceklerini öğrenecek olan adaylar, buna göre ek yerleştirmeyi bekleyecek ya da bir sonraki sene tekrar sınava girmek için yeniden hazırlanacak. Peki, YKS tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih başvuru sonuçları açıklandı mı?

2019 YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz terchi sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercih döneminin ardından 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.

Ek yerleştirmeler ne zaman?

YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

Önlisans bölümleri alternatif olabilir

Üniversite adaylarının önlisans programlarını, lisansa tamamlayabilme seçenekleri de var. ‘Meslek Yüksekokulları ve açıkçöğretim önlisans son sınıf öğrencileri ya da mezunlarının, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş hakkı bulunuyor. Adaylar, tercih edebileceği lisans programlarını ‘Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan inceleyebilir.