YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumla hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) tüm oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “YKS'nin tüm oturumlarının Soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının bu akşam ÖSYM web sitesinden yayımlanacağını söylemişti.

YKS Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM 'nin sitesinde yayımlandı.

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS Soru ve cevaplarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek.

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