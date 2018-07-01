YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) soru kitapçıkları yayımlandı.01 Temmuz 2018 Pazar 18:16
30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumla hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) tüm oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “YKS'nin tüm oturumlarının Soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının bu akşam ÖSYM web sitesinden yayımlanacağını söylemişti.
YKS Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM 'nin sitesinde yayımlandı.
Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS Soru ve cevaplarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek.