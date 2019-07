YKS sonuçları açıklandı! Üniversite adaylarına ve velilere tavsiyeler

Hasan Üstün yeniakit.com.tr Eğitime dair yazılarıyla tanınan Serdar Arseven’in tercihte bulunacak öğrencilere ilk tavsiyesi, “sağın solun lafına bakmadan, kendine biraz vakit ayır!” oldu.

Arseven tavsiyesini ifadelerle temellendirdi:

“Gençler, çevrenin söylediklerinden çok fazla etkileniyorlar. Herkesin onlardan bir beklentisi var. Anne ve baba, gençliklerinde yapamadıklarını çocuklarından bekliyor. Aile fertlerdi, ailemizden ‘büyük adam çıksın’ istiyor, herkes kendi düşüncelerine göre bir şeyler söylüyor. Televizyonlarda sık sık ‘parlak meslekler’ propagandası yapılıyor. Para karşılığı ekranlara çıkartılan rektörler, kendi üniversiteleri hangi alana ağırlık vermişse o alanın önemine dikkat çekiyorlar. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu arada gencin gerçekten neye kabiliyetli olduğu, kalbinin ne için çarptığı bilinmez oluyor. Genç kendisini kaybediyor, rüzgar önünde sürükleniyor. Benim ilk tavsiyem, gencin varsa imkan şöyle birkaç gün kenara çekilmesi, kendisini dinlemesi, kalp sesini dinlemesidir. Seversen yaparsın, sevmezsen işkence olur. Mesleği sevmek başarının anahtarı.”

Para işini birinci sıraya alma

Arseveni, “Paralı meslekler” vurgusunun da sıkça yapıldığını hatırlatarak, “Para önemlidir ama her mesleğin para kazananları vardır, kazanamayanları vardır, az kazananları vardır. Mesele, yapılan işin iyi yapılmasındadır. Her aşçı iyi para kazanamaz, bazıları kazanabilir. Her mühendis başarılı olamaz, bazıları olabilir. Her meslek için bu böyledir. Önemli olan işini iyi yapmaktır. Bunun da yolu işini sevmektir.” ifadelerini kullandı.

Açık Öğretim kötü feğildir!

Açık Öğretim Fakültesi mezunları arasında da çok başarılı insanlar olduğunun altını ziçen Serdar Arseven, “Dört yıl boyunca açıktan okuyup, fakülte diplomanı alıyorsun. Bu vakti iyi bir şekilde değerlendirmek mümkün. Örgün eğitimin birçok bölümünde adeta boşa vakit geçirme, boşa masraf etme ve emek sarf etme durumu olabiliyor. Açık öğretimi bitirdiğinde, dört, beş yıllık piyasa tecrüben olur eğer çalışırsan., Bu çok önemli bir fark. Sıradan bir bölümün mezunu olacağına, açık öğretimi bitir, bu arada çalış, hatta imkanın varsa bir de lisan öğren bu sürede. Açık Öğretim Diploması, diğerleri ne sağlıyorsa sağlıyor, fazlası da okurken vaktin sana kalıyor.” dedi.

Meslek Yüksek Okulu iyi bir seçenek

Meslek eğitiminin bir türlü istenilen noktaya gelemediğinin de altını çizen Arseven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Katsayı haksızlığına son verildi ama meslek eğitimi düzelmedi, fazla gelişmedi. Meslek liselerini tercih eden öğrencilerin ortalama başarı düzeyleri maalesef iyi değil, meslek yüksek okullarına da adeta ‘başka yeri kazanamayanlar’ gidiyor. 368 bin kişi önlisans programlarına alınacak bu sene., ‘İki yıllık’ diye küçümsemek anlamsız, kendisini yetiştirebilecek için iki yıllıklar da iyidir. Böyle bir komplekse girmemek gerek.”

Lisan öğren!..

Arseven, “Lisan bilen ile bilmeyen arasında büyük fark var. Bugün imkanlar çok daha fazla. Bir lisan hatta en az iki lisan öğrenilse çok iyi olur. Tek dilli bir mühendis de sosyolog da hukukçu da eksik kalıyor. ” diye konuştu.

Açık Öğretim Lisesi’ne giderdim

Arseven konuşmasının sonunda şunları söyledi:

“Ben mümkün olduğu kadar geniş bir bağımsızlık alanından yanayım. Eğer, imkan olsaydı, başa dönebilseydim, açık öğretim lisesine giderdim, sonra da açık öğretim fakültesi. Düşünsenize, koskoca sekiz yıl, bu süre nasıl değerlendirilirdi. Yarım yamalak dersler, yarım yamalak eğitim, yarım yamalak sistem…Eğitim dünyamız kabiliyetleri geliştirmiyor, köreltiyor maalesef.”