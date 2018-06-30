YKS sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu sene ilk defa düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) saat 10.15’te başladı.

Öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ter dökecek. TYT, bugün 10.15’te uygulanırken, AYT yarın sabah saat 10.15’te, YDT ise aynı gün 15.15’te yapılacak.

TYT’ye 2 milyon 371 bin 784, AYT’ye 2 milyon 19 bin 853, YDT’ye ise 131 bin 453 aday başvuru yaptı.

ÖSYM, YKS sorularının tamamını 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden açıklayacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak önceden belirlenen bir tarihte değişikliğe gitmedi. Buna göre YKS sonuçları, planlandığı gibi 31 Temmuz 2018’de açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan YKS sınavına dair açıklama yaptı. Erdoğan mesajında, "Ülkemizin 2023 yolunda en önemli güvencesi olan siz değerli gençlerimize, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber